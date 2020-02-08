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8 февраля 2020, 20:09 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Украины Владимир Зеленский, фото: Str/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Папа Римский Франциск в ходе беседы назвал его "президентом мира". Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу офиса президента Украины.

"Главное, о чем мы говорили, - это мир. Он даже назвал меня "президентом мира". Вот такой у меня сейчас имидж в Европе", - отметил президент Украины после встречи с понтификом, сообщили в пресс-службе Зеленского.

Накануне Папа Римский Франциск принял в Апостольском дворце в Ватикане президента Украины Владимира Зеленского и его супругу Елену. В свою очередь, глава Незалежной пригласил понтифика посетить украинское государство.

Напомним, ранее АН сообщали, что в ходе встречи Владимиру Зеленскому, который до назначения на должность главы украинского государства был популярным актером комического жанра, удалось рассмешить Папу Римского.