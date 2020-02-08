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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Зеленскому удалось рассмешить Папу Римского

, 15:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Зеленскому удалось рассмешить Папу Римского
президент Украины Владимир Зеленский, Bai Xueqi/Xinhua

Президенту Украины Владимиру Зеленскому удалось рассмешить Папу Римского Франциска в рамках их сегодняшней встречи в Ватикане. Беседа политика и понтифика прошла по традиции в Апостольской библиотеке.

В ходе обмена подарками Владимир Зеленский, который раньше был популярным актером комического жанра, смог вызвать смех священнослужителя.

В завершении аудиенции Папа Римский Франциск, как сообщается, отдельно поприветствовал супругу украинского лидера Елену Зеленскую. Ранее глава Украины сообщил, что попросил Папу Римского помочь с освобождением украинцев, "плененных в Донбассе, в Крыму и на территории России".

ЕТ

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