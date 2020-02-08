Зеленский и Папа Римский встретились в Ватикане

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8 февраля 2020, 14:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Папа Римский, Maria Grazia Picciarella/Ropi

Президент Украины Владимир Зеленский в первой половине дня в субботу, 8 февраля, встретился с Папой Римским Франциском в Ватикане. Соответствующая информация появилась ранее сегодня в социальных сетях.

По словам Зеленского, понтифик делает все, что от него зависит, чтобы достичь мира и гармонии на всей планете. Украинский лидер отметил, что попросил Папу Римского помочь с освобождением украинцев "плененных в Донбассе, в Крыму и на территории России"

Владимир Зеленский добавил, что вдохновлен их со священнослужителем разговором о мире на Украине.