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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Зеленский и Папа Римский встретились в Ватикане

, 14:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Зеленский и Папа Римский встретились в Ватикане
Папа Римский, Maria Grazia Picciarella/Ropi

Президент Украины Владимир Зеленский в первой половине дня в субботу, 8 февраля, встретился с Папой Римским Франциском в Ватикане. Соответствующая информация появилась ранее сегодня в социальных сетях.

По словам Зеленского, понтифик делает все, что от него зависит, чтобы достичь мира и гармонии на всей планете. Украинский лидер отметил, что попросил Папу Римского помочь с освобождением украинцев "плененных в Донбассе, в Крыму и на территории России"

Владимир Зеленский добавил, что вдохновлен их со священнослужителем разговором о мире на Украине.

ЕТ

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