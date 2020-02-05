На днях Папа Римский проведет встречу с Зеленским

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5 февраля 2020, 17:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Папа Римский, Inetti-Picciarella/Ropi

Сегодня стало известно, что Папа Римский Франциск на днях примет президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующую информацию предоставила ранее в среду служба печати Святого престола.

Согласно последним данным, встреча понтифика и украинского лидера состоится в грядущую субботу, 8 февраля.

Ранее Папа Римский не раз публично призывал к скорейшему урегулированию конфликта на востоке Украины. В частности, по инициативе священнослужителя католическая церковь в Европе собрала пожертвования в пользу украинского населения. Благодаря этому были реализованы гуманитарные проекты на сумму 16 млн евро.