Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//В мире 13+

На днях Папа Римский проведет встречу с Зеленским

, 17:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

На днях Папа Римский проведет встречу с Зеленским
Папа Римский, Inetti-Picciarella/Ropi

Сегодня стало известно, что Папа Римский Франциск на днях примет президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующую информацию предоставила ранее в среду служба печати Святого престола.

Согласно последним данным, встреча понтифика и украинского лидера состоится в грядущую субботу, 8 февраля.

Ранее Папа Римский не раз публично призывал к скорейшему урегулированию конфликта на востоке Украины. В частности, по инициативе священнослужителя католическая церковь в Европе собрала пожертвования в пользу украинского населения. Благодаря этому были реализованы гуманитарные проекты на сумму 16 млн евро.

ЕТ

//картина дня

В мире

Лучший для восставших против Киева ДНР и ЛНР вариант будущего раскрыли в СМИ

Лучший для восставших против Киева ДНР и ЛНР вариант будущего раскрыли в СМИ

Статус непризнанных республик и зоны замороженного конфликта – это лучшее на что могут в настоящий момент рассчитывать жители ДНР и ЛНР. Соответствующая точка зрения содержится в материале, опубликованном СМИ.

Число инфицированных коронавирусом в материковом Китае превысило 24,3 тысяч человек. От пневмонии, вызванной новым вирусом, погибли 490 жителей. Такие данные приводит Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Число инфицированных коронавирусом в материковом Китае превысило 24,3 тысяч человек. От пневмонии, вызванной новым…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Известная российская модель и телеведущая Оксана Федорова поделилась историей знакомства с нынешним президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. По её словам, на неё…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан