Папа Римский на Рождество вспомнил про Украину

//Общество 13+

25 декабря 2019, 16:33 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: Vatikan-news

скриншот трансляции Vatikan-news

Глава Католической церкви упомянул Украину в своей рождественской речи. Она была приурочена Рождеству Христову. И Франциск заявил о необходимости решить киевский конфликт.

Караул папской гвардии замер. Площадь затихла. Тысячи людей благоговейно молчали. Конечно, так не бывает. Даже десять людей способны создать гул, подобный гвалту тысячи человек. А послушать Папу Римского и вправду собралось больше тысячи. Ну, по крайней мере, если верить съемкам с коптера, ощущение благоговейной тишины могло возникнуть с высоты балкона, на который вышел Папа Римский.

Молчали люди. Молчали рождественнские фигуры, изображающие сцену, в которой пастухи пришли посмотреть на маленького Иисуса. Почему-то именно им светила Вифлиемская звезда, и Ангел с вестью о рождении сына Господа тоже явился именно им. А какой-то ребенок в толпе показывал язык в сторону балкона, на котором вот-вот должен был появиться Папа Римский. Балкон смотрел на площадь аркой, закутанной в темно-багровый бархат.

Люди, чего-то, начали махать руками, флажками и еще какой-то ерундой. А это тяжелый занавес на балконе раскрылся, из них вышел крест. Следом появился Папа. Вероятно, все это символизировало рождение Христа с точки зрения распорядителей католического торжества. Весь в белом, Папа Римский посмотрел на толпу и вскинул руку в приветствии.

Это выглядело очень торжественно, понятное дело, только на телевизионной картинке и в представлении самого Франциска. С площади было видно только малюсенькую точку, всю белую, которая копошится сама себе на балконе.

«Ты-ды-ы-ым, ту-ру-ру-ру-ру-ру-у-ум!» — заиграл орекстр.

Когда он закончил свои ту-ру-рум, командиры покомандовали и караул топнул ножкой и замер по стойке «Смирно».

«Народ, ходящий во тьме, увидел свет великий», — сказал Папа Римский.

Про Украину Франциск вспомнил в середине речи.

«Как свет, Искупитель мира, для дорогой Украины, которая стремится к конкретным решениям для прочного мира», — сказал глава католической церкви, а потом переключился на Африку. Он как-то неожиданно начал перечислять Демократическую республику Конго, Буркина-Фасо, Мали, Нигер и Нигерию.

Незнакомому с географией иностранцу могло даже показаться, что Украина, собственно, и возглавила этот список африканских стран. Но мы-то знаем, что это не так. Хотя, если Зеленский на следующем саммите "нормандской четверки" будет хитрить так же, как в прошлый раз, наверное будем сомневаться.