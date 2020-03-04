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Правительство Украины отправлено в отставку

, 17:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Правительство Украины отправлено в отставку
бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук, Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com
Верховная рада Украины в рамках внеочередного заседания днем в среду, 4 марта, отправила в отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука. Это означает, что в отставку уходит весь кабмин.
 
Подчеркивается, что решение об отставке Алексея Гончарука поддержали 353 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
 
Согласно закону, уход премьер-министра с поста влечет за собой отставку всего кабмина. Отмечается, что правительство продолжит выполнять свои обязанности до начала работы нового кабинета министров.
ЕТ

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