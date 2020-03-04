Правительство Украины отправлено в отставку

Верховная рада Украины в рамках внеочередного заседания днем в среду, 4 марта, отправила в отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука. Это означает, что в отставку уходит весь кабмин.

Подчеркивается, что решение об отставке Алексея Гончарука поддержали 353 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.