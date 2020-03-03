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Стало известно, кто сменит Гончарука на посту премьера Украины

, 22:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Стало известно, кто сменит Гончарука на посту премьера Украины
Фото: pixabay.com

Стало известно, кто займет место премьер-министра Украины после того, как Алексей Гончарук покинет должность. 4 марта состоится внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, на котором будут решены вопросы кадровых перестановок.

Отмечается, что кресло Гончарука достанется нынешнему вице-премьеру Украины Денису Шмыгалю. «Вице-премьер… Денис Шмыгаль в среду должен сменить премьер-министра Алексея Гончарука во главе правительства», - сообщают источники, приближенные к руководству президентской фракции «Слуга народа». Отмечается, что новые назначения будут оформлены в среду, 4 марта.

АБ

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