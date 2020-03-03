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Спикер Рады заявил, что премьер Гончарук написал заявление об отставке

, 22:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Спикер Рады заявил, что премьер Гончарук написал заявление об отставке
Алексей Гончарук, фото из соцсети

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков во вторник, 3 марта, на заседании фракции "Слуга народа", где присутствует президент Украины Владимир Зеленский, заявил премьер-министр Алексей Гончарук попросил освободить его от занимаемой должности.

По данным Разумкова, Гончарук написал заявление об отставке. Зеленский предложил назначить вице-премьера Дениса Шмыгаля новым главой правительства.

Окружной административный суд Киева ранее опубликовал на своем сайте сообщение, что Гончарук обратился с просьбой запретить спикеру Верховной рады выносить вопрос о его отставке в повестку заседания парламента. Украинские СМИ пишут, что Гончарук уже подал в суд на спикера Разумкова.

Ранее сегодня утром депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что Гончарук подал прошение об отставке.

Гончарук затеял с отставкой в январе, писал заявление, просил, но Зеленский его оставил премьером. 

ИЧ

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