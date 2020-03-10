На Украине предрекли РФ катастрофические последствия из-за обвала цен на нефть

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10 марта 2020, 09:52 [ «Аргументы Недели» ]

Торги на бирже, Wang Ying / globallookpress.com

Обвал мировых цен на нефть, которая является одним из основных экспортных товаров РФ, вызвал радость в украинском националистическом лагере. Об этом говорится в материале, размещенном в русскоязычном сегменте интернета.

Ресурс «ПолитНавигатор» пишет, что праворадикал Сергей Стерненко предрек России катастрофические последствия. По мнению Стерненко, значительное снижение нефтяных котировок ударит по «стране-бензоколонке» сильнее, чем западные санкции.

Советник главы МВД соседнего государства Зорян Шкиряк, в свою очередь, поблагодарил в соцсетях «проукраинские силы в Саудовской Аравии». Согласно точке зрения Шкиряка, «удар нефти» по России приближает ее распад.

Ранее сообщалось, что на Украине предсказали возможное будущее непризнанных республик Донбасса после их возвращения под киевскую юрисдикцию.