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На Украине предрекли РФ катастрофические последствия из-за обвала цен на нефть

, 09:52 [ «Аргументы Недели» ]

На Украине предрекли РФ катастрофические последствия из-за обвала цен на нефть
Торги на бирже, Wang Ying / globallookpress.com

Обвал мировых цен на нефть, которая является одним из основных экспортных товаров РФ, вызвал радость в украинском националистическом лагере. Об этом говорится в материале, размещенном в русскоязычном сегменте интернета.

Ресурс «ПолитНавигатор» пишет, что праворадикал Сергей Стерненко предрек России катастрофические последствия. По мнению Стерненко, значительное снижение нефтяных котировок ударит по «стране-бензоколонке» сильнее, чем западные санкции.

Советник главы МВД соседнего государства Зорян Шкиряк, в свою очередь, поблагодарил в соцсетях «проукраинские силы в Саудовской Аравии». Согласно точке зрения Шкиряка, «удар нефти» по России приближает ее распад.

Ранее сообщалось, что на Украине предсказали возможное будущее непризнанных республик Донбасса после их возвращения под киевскую юрисдикцию.

 

ДЦ

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