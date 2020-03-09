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Вычислен предполагаемый виновник рекордного с 1991 года обвала цен на нефть

, 12:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал «Экономика цифровой эры»

Вычислен предполагаемый виновник рекордного с 1991 года обвала цен на нефть
Добыча нефти в Охотском море, Gazprom / globallookpress.com

Ответственность за рекордное с 1991 года падение мировых цен на нефть лежит на Российской Федерации. Соответствующую точку зрения высказал Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

Авторы канала отметили, что Москва отказалась дополнительно сокращать добычу топлива вместе со странами, входящими в ОПЕК, тем самым фактически разрушив картель ОПЕК+. Это резко обвалило цены - почти до 30 долларов за баррель марки Brent.

В процитированной публикации высказано предположение, что Россия начала игру «на вынос» более слабых и уязвимых конкурентов - Саудовской Аравии, ОАЭ, Анголы и Ирана. В пользу данной версии говорит то, что бюджет РФ сбалансирован намного лучше, чем у всех других стран ОПЕК+.

По словам министра финансов Антона Силуанова, резервов, накопленных Россией от продажи углеводородов, хватит на четыре года. Члены ОПЕК таким запасом прочности не обладают.

Ранее в понедельник сообщалось, что зарубежные СМИ предсказали «грандиозные» геополитические последствия «краха нефти» в текущем году.

 

ДЦ

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