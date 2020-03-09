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WP предрекла «грандиозные» геополитические последствия «краха нефти» в 2020 году

, 09:05 [ «Аргументы Недели» ]

WP предрекла «грандиозные» геополитические последствия «краха нефти» в 2020 году
Торги на бирже, Michael Nagle / globallookpress.com

Нефтяные цены на мировых биржах продолжат стремительно падать. Соответствующие прогнозы появились на страницах зарубежных СМИ в связи с произошедшим после распада сделки ОПЕК+ обвалом котировок.

The Washington Post предсказала «крах нефти» до двадцати долларов за баррель до конца 2020 года. Согласно точке зрения авторов издания, обрушение цен будет иметь «грандиозные» геополитические последствия.

Схожей точки зрения придерживаются эксперты Financial Times. Они считают, что ситуация на мировом нефтяном рынке в ближайшем будущем будет только ухудшаться.

The Wall Street Journal, в свою очередь, назвала возможную причину резкого падения цен на топливо. Согласно информации, оказавшейся в распоряжении журналистов, случившееся стало результатом действий экономических конкурентов России, которые хотят захватить ее долю рынка.

 

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