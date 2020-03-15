Порошенко вернулся на Украину после обвинений в побеге

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15 марта 2020, 07:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Петр Порошенко, Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

СМИ сообщили, что экс-президент Петр Порошенко вынуждено вернулся на Украину из Испании после заявления Владимира Зеленского о приостановлении авиасообщения с Европой с 17 марта из-за коронавируса. Известно, что политик покинул страну накануне допроса в ГБР, после чего его обвинили в побеге.

Источник отметил, что Порошенко прибыл на родину с тремя детьми, которых забрал из Великобритании. Сам он несколько дней назад вылетел в Испанию, где проходил курс детоксикации в одной из клиник. Кроме того, экс-президент должен был пробыть в другой стране еще около недели.

При этом Порошенко и его дети прибыли в аэропорт в медицинских масках, на вопрос журналистов, почему он уехал из Украины и не явился на допрос бывший президент отвечать не стал. Он демонстративно сел в свой автомобиль и уехал.

Ранее адвокаты Петра Порошенко сообщили, что он не явился на допрос в Госбюро расследований в пятницу, 13 марта, из-за отъезда.