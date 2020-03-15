Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Порошенко вернулся на Украину после обвинений в побеге

, 07:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Порошенко вернулся на Украину после обвинений в побеге
Фото: Петр Порошенко, Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

СМИ сообщили, что экс-президент Петр Порошенко вынуждено вернулся на Украину из Испании после заявления Владимира Зеленского о приостановлении авиасообщения с Европой с 17 марта из-за коронавируса. Известно, что политик покинул страну накануне допроса в ГБР, после чего его обвинили в побеге.

Источник отметил, что Порошенко прибыл на родину с тремя детьми, которых забрал из Великобритании. Сам он несколько дней назад вылетел в Испанию, где проходил курс детоксикации в одной из клиник. Кроме того, экс-президент должен был пробыть в другой стране еще около недели.

При этом Порошенко и его дети прибыли в аэропорт в медицинских масках, на вопрос журналистов, почему он уехал из Украины и не явился на допрос бывший президент отвечать не стал. Он демонстративно сел в свой автомобиль и уехал.

Ранее адвокаты Петра Порошенко сообщили, что он не явился на допрос в Госбюро расследований в пятницу, 13 марта, из-за отъезда.

БА

В мире

В Киеве к посольству России движется колонна радикалов и националистов

В Киеве к посольству России движется колонна радикалов и националистов

Во главе колонны машина и флаги «Азова»(запрещенная на территории России организация) и Национального корпуса (запрещен на территории России). Из толпы доносятся лозунги «Долой Зеленского» и «Никаких договоров с Россией».

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью