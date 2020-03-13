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СМИ выяснили, где Порошенко скрывается от допросов

, 15:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

СМИ выяснили, где Порошенко скрывается от допросов
Фото: Петр Порошенко, Nataliia Ozirska/globallookpress.com

Появилась информация, где может находится покинувший территорию Украины перед допросом в Госбюро расследований (ГБР) в экс-президент Петр Порошенко. Об этом сообщили адвокаты политика в пятницу, 13 марта.

Источник в партии Порошенко «Европейская солидарность» рассказал, что бывший глава государства вылетел 8 марта в Испанию с пересадкой во Франкфурте. При этом неизвестно остался политик в стране или нет. Однако стоит напомнить, что у Порошенко в Испании есть вила.

Ранее сообщалось, что экс-президент должен был явиться на допрос в пятницу. Была высокая вероятность того, что именно сегодня его арестуют.

Но, несмотря на возможный побег Порошенко, по возращению его ждет допрос и карантин на 14 дней.

БА

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