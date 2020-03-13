СМИ выяснили, где Порошенко скрывается от допросов

Появилась информация, где может находится покинувший территорию Украины перед допросом в Госбюро расследований (ГБР) в экс-президент Петр Порошенко. Об этом сообщили адвокаты политика в пятницу, 13 марта.
Источник в партии Порошенко «Европейская солидарность» рассказал, что бывший глава государства вылетел 8 марта в Испанию с пересадкой во Франкфурте. При этом неизвестно остался политик в стране или нет. Однако стоит напомнить, что у Порошенко в Испании есть вила.
Ранее сообщалось, что экс-президент должен был явиться на допрос в пятницу. Была высокая вероятность того, что именно сегодня его арестуют.
Но, несмотря на возможный побег Порошенко, по возращению его ждет допрос и карантин на 14 дней.