Путин придумал, как повысить зарплаты

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25 марта 2020, 17:35 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Владимир Путин на фото пресс-службы Кремля

Коронавирус заставил Кремль предложить меры для повышения заработных плат. Владимир Путин назвал их в своем обращении, связанном с распространением COVID-19.

Российский лидер говорил емко и лаконично. В основном Путин обозначал меры, направленные на борьбу с коронавирусом. Повышение зарплат стало небольшим отступлением. Кремль нашел механизм, который позволит заставить работодателей платить людям больше. Речь зашла о малом и среднем бизнесе.

«Чтобы у таких предприятий появились дополнительные ресурсы, предлагаю в два раза с 30 до 15 процентов снизить для них размер страховых взносов», — сказал Владимир Путин в своем обращении: «Такая пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую МРОТ. Если же зарплата будет на уровне МРОТ или даже ниже, то ставка останется прежней. Обращаю внимание, пониженная ставка вводится не на несколько месяцев, не только в качестве антикризисной меры, а что называется вдолгую, на перспективу. И таким образом мы создаем долгосрочный стимул для работодателей повышать зарплаты своим сотрудникам».

В среду президент России выступил с обращением, связанным с коронавирусом. Его текст и видео уже появилось на сайте Кремля. Путин предложил сделать каникулы по кредитам для россиян. И объявил следующую неделю нерабочей.