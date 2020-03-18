В АКОРТ объяснили наличие «пустых полок» в магазинах

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18 марта 2020, 07:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

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Пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко прокомментировал ситуацию с пустыми полками в российских магазина. По его словам, такое действительно может быть, но с дефицитом товара это никак не связано.

«Если потребитель где-то видит пустую полку …, то это связано не с дефицитом товара, а с логистикой. Ритейлеры активно перестраивают все логистические схемы, чтобы ускоренно доставлять товары повышенного спроса на полки», - пояснил представитель организации URA.RU.

Власенко добавил, что все продукты находятся либо в пути, либо на складе. Он отметил, что товарами повышенного спроса в последние дни являются крупы, макароны и средства личной гигиены. Представитель АКОРТ уточнил, что у торговых сетей запасы рассчитаны на несколько недель вперед.

Ранее в АКОРТ объяснили, на какой срок хватит запасов продуктов в российских магазинах.

Кроме того, президент Владимир Путин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвали россиян не скупать в панике товары, чтобы потом их «выбросить».