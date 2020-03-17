Случай заражения коронавирусом подтвердился в Архангельске

В Архангельске подтвердили случай заболевания коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию вечером во вторник, 17 марта, предоставили журналистам в региональном оперативном штабе.

Уточняется, что 44 человека в настоящий момент находятся в городе под медицинским наблюдением.