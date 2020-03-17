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Случай заражения коронавирусом подтвердился в Архангельске

, 20:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Случай заражения коронавирусом подтвердился в Архангельске
анализ крови, pixabay.com
В Архангельске подтвердили случай заболевания коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию вечером во вторник, 17 марта, предоставили журналистам в региональном оперативном штабе.
 
Уточняется, что 44 человека в настоящий момент находятся в городе под медицинским наблюдением.
 
Напомним, ранее губернатор региона Игорь Орлов принял решение о введении режима повышенной готовности с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Школы были переведены на дистанционное обучение, кроме того, были отменены мероприятия численностью более 50 человек.
ЕТ

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