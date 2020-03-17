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Число жертв коронавируса в Италии за сутки увеличилось на 345 человек

, 20:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Число жертв коронавируса в Италии за сутки увеличилось на 345 человек
пациент, pixabay.com

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли вечером во вторник, 17 марта, заявил, что количество жертв коронавируса в стране за сутки выросло на 345 и составило 2503 человека.

Анджело Боррелли подчеркнул, что сегодня выздоровели 192 человека, в общей сложности количество вылечившихся от коронавируса нового типа составило 2941. Накануне было выявлено 414 выздоровлений, а в воскресенье – 369.

Уточняется также, что в минувший понедельник коронавирусная инфекция унесла жизни 349 жителей Италии, а днем ранее – 368 человек.

ЕТ

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