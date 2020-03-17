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Количество жертв коронавируса в Германии достигло 23 человек

, 20:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Количество жертв коронавируса в Германии достигло 23 человек
пробирки, pixabay.com
Количество подтвержденных случаев коронавируса нового типа в Германии увеличилось, возросло также число жертв заболевания. Об этом сегодня сообщило агентство DPA со ссылкой на собственные подсчеты.
 
Число зараженных на территории Германии приблизилось к 8,6 тысячи, а скончались 23 человека.
 
Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Северном Рейне - Вестфалии – около 3,3 тысячи. В Баварии зарегистрировали более тысячи зараженных, аналогичная ситуация наблюдается в Баден-Вюртемберге. В Институте Роберта Коха полагают, что около половины случаев заражения коронавирусной инфекцией остаются "незамеченными".
ЕТ

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