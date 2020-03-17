Количество жертв коронавируса в Германии достигло 23 человек

Количество подтвержденных случаев коронавируса нового типа в Германии увеличилось, возросло также число жертв заболевания. Об этом сегодня сообщило агентство DPA со ссылкой на собственные подсчеты.

Число зараженных на территории Германии приблизилось к 8,6 тысячи, а скончались 23 человека.