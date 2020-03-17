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В Еврокомиссии рассказали, когда на рынок может поступить вакцина против коронавируса

, 18:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Еврокомиссии рассказали, когда на рынок может поступить вакцина против коронавируса
лаборатория, pixabay.com
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник, 17 марта, рассказала, когда может быть разработана вакцина против коронавируса нового типа, а также, когда она может поступить на европейский рынок.
 
Глава ЕК уточнила, что накануне беседовала с руководством инновационной исследовательской компании, которая в настоящий момент работает над технологией разработки вакцины от коронавируса. Евросоюз предоставляет данной организации финансирование до 80 миллионов евро.
 
Урсула фон дер Ляйен выразила надежду на то, что вакцина поступит на рынок до осени текущего года.
ЕТ

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