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Коронавирус 16 марта: овации медикам и новые риски заражения

, 11:41 [ «Аргументы Недели», , Обозреватель отдела Общество ]

Коронавирус 16 марта: овации медикам и новые риски заражения
вирус, pixabay.com

Число заболевших коронавирусом сегодня достигло 169 387 человек. Погибли 6 513 пациентов. Выздоровели – 77 257. В России за сутки выявили четыре новых случая заражения. Общее число инфицированных увеличилось до 63. «АН» между тем призывают не поддаваться панике. Рекомендации для личностей особо впечатлительных от редакции прилагаются.

  • Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета России по противодействию распространению коронавирусу. Возглавил группу мэр Москвы Сергей Собянин.

  • Врачи в который раз развенчали мифы о народных способах борьбы с коронавирусом. Не слушайте интернет-советчиков, обработка медицинской маски антисептиком, завтрак из чеснока, наркомовские 100 грамм и прочая чушь – не помогут. Болеет того, многие рекомендации могут быть опасны.

  • В ближайшее время власти РФ обещают наладить систему онлайн-оповещения граждан о ситуации с COVID-19 (через соцсети тоже). Также планируется запустить телефонную горячую линию, где будет размещена самая актуальная информация по каждому региону страны. В онлайн-режиме начнут вести полный мониторинг важнейших экономических и социальных параметров.

  • Сенатор Берни Сандерс заявил: система здравоохранения США не готова к борьбе с эпидемией. Причина в том, что в Штатах не существует единой системы оказания помощи всем гражданам страны. «Мы не готовы и не были готовы, потому у нас нет системы. У нас тысячи страховых (медицинских) планов, которые не являются системой, которая готова оказывать медицинские услуги всем людям», – сказал Сандерс.

По его словам, ежегодно в условиях отсутствия эпидемии в США умирают 60 тысяч человек из-за того, что не могут вовремя попасть на прием к врачу.

  • Роспотребнадзор предупредил: риск заразиться COVID-19 через наличные деньги очень высок. ВОЗ настоятельно рекомендует перейти на безнал. Отмечается, что на бумаге коронавирус может жить 3-4 дня.

  • Михаил Мишустин поручил Голиковой и Силуанову создать фонд для премирования врачей, которые борются с коронавирусом.

  • Из больниц опять сбегают. Женщина с коронавирусом покинула карантин в Коммунарке и пошла домой. В настоящее время ее задержали и возвратили на лечение. «Несмотря на проводимую информационную политику, предписания и разъяснительную работу при поступлении, приходится сталкиваться с несознательным поведением госпитализируемых пациентов, которые не понимают ситуации и той опасности распространения COVID-19 ими в городе. По факту самовольного ухода ночью пациентки из стационара начали взаимодействовать с полицией», – написал главный врач учреждения Денис Проценко в Facebook.

  • Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ, в котором российским вузам с сегодняшнего дня рекомендуется перейти на дистанционное обучение.

  • В Риме, Милане и Мадриде люди выходят на балконы и аплодируют медикам, работающим на пределе возможностей в связи с эпидемией коронавируса. Особенно за помощь в борьбе с инфекцией благодарят китайских докторов. В одном микрорайоне Рима даже включили гимн КНР. «Grazie Cina», – кричали местные.

Наверное, этому нам и стоило бы поучиться у испанцев и итальянцев.Они не отчаиваются. Не отчаивайтесь и вы!

Рекомендации «АН» для людей с паническими настроениями: соблюдайте меры предосторожности, не ведитесь на устрашающие кликбейты, возлюбите только проверенные ресурсы и хорошие новости или даже зайдите на сабреддит для поддержки людей с повышенной тревожностью в связи с распространением вируса. Главное: не поддавайтесь всеобщей истерии! Профилактика, гигиена и спокойствие должны стать вашими лучшими друзьями. Не позволяйте страху и депрессии загнать вас в угол.



 


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