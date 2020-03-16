Коронавирус 16 марта: овации медикам и новые риски заражения

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16 марта 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

вирус, pixabay.com

Число заболевших коронавирусом сегодня достигло 169 387 человек. Погибли 6 513 пациентов. Выздоровели – 77 257. В России за сутки выявили четыре новых случая заражения. Общее число инфицированных увеличилось до 63. «АН» между тем призывают не поддаваться панике. Рекомендации для личностей особо впечатлительных от редакции прилагаются.

Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета России по противодействию распространению коронавирусу. Возглавил группу мэр Москвы Сергей Собянин.

Врачи в который раз развенчали мифы о народных способах борьбы с коронавирусом. Не слушайте интернет-советчиков, обработка медицинской маски антисептиком, завтрак из чеснока, наркомовские 100 грамм и прочая чушь – не помогут. Болеет того, многие рекомендации могут быть опасны.

В ближайшее время власти РФ обещают наладить систему онлайн-оповещения граждан о ситуации с COVID-19 (через соцсети тоже). Также планируется запустить телефонную горячую линию, где будет размещена самая актуальная информация по каждому региону страны. В онлайн-режиме начнут вести полный мониторинг важнейших экономических и социальных параметров.

Сенатор Берни Сандерс заявил: система здравоохранения США не готова к борьбе с эпидемией. Причина в том, что в Штатах не существует единой системы оказания помощи всем гражданам страны. «Мы не готовы и не были готовы, потому у нас нет системы. У нас тысячи страховых (медицинских) планов, которые не являются системой, которая готова оказывать медицинские услуги всем людям», – сказал Сандерс.

По его словам, ежегодно в условиях отсутствия эпидемии в США умирают 60 тысяч человек из-за того, что не могут вовремя попасть на прием к врачу.

Роспотребнадзор предупредил: риск заразиться COVID -19 через наличные деньги очень высок. ВОЗ настоятельно рекомендует перейти на безнал. Отмечается, что на бумаге коронавирус может жить 3-4 дня.

Михаил Мишустин поручил Голиковой и Силуанову создать фонд для премирования врачей, которые борются с коронавирусом.

Из больниц опять сбегают. Женщина с коронавирусом покинула карантин в Коммунарке и пошла домой. В настоящее время ее задержали и возвратили на лечение. «Несмотря на проводимую информационную политику, предписания и разъяснительную работу при поступлении, приходится сталкиваться с несознательным поведением госпитализируемых пациентов, которые не понимают ситуации и той опасности распространения COVID-19 ими в городе. По факту самовольного ухода ночью пациентки из стационара начали взаимодействовать с полицией», – написал главный врач учреждения Денис Проценко в Facebook.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ , в котором российским вузам с сегодняшнего дня рекомендуется перейти на дистанционное обучение.

В Риме, Милане и Мадриде люди выходят на балконы и аплодируют медикам, работающим на пределе возможностей в связи с эпидемией коронавируса. Особенно за помощь в борьбе с инфекцией благодарят китайских докторов. В одном микрорайоне Рима даже включили гимн КНР. «Grazie Cina», – кричали местные.

Наверное, этому нам и стоило бы поучиться у испанцев и итальянцев.Они не отчаиваются. Не отчаивайтесь и вы!

Рекомендации «АН» для людей с паническими настроениями: соблюдайте меры предосторожности, не ведитесь на устрашающие кликбейты, возлюбите только проверенные ресурсы и хорошие новости или даже зайдите на сабреддит для поддержки людей с повышенной тревожностью в связи с распространением вируса. Главное: не поддавайтесь всеобщей истерии! Профилактика, гигиена и спокойствие должны стать вашими лучшими друзьями. Не позволяйте страху и депрессии загнать вас в угол.











Испанцы аплодируют медикам





Рим благодарит Китай

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