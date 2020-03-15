Врачи развенчали мифы о народных способах борьбы с COVID-19

Аргументы Недели → Здоровье 13+

15 марта 2020, 23:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МедикФорум

Фото: pixabay.com

Пока врачи всего мира разрабатывают вакцину от коронавируса, Интернет постепенно заполняется «полезными» советами о том, как уберечь себя от болезни. Специалисты объяснили, что некоторые из таких рекомендаций могут быть не просто бесполезными, но даже опасными.

К примеру, некоторые Интернет-советчики рассказывают, как при помощи антисептиков обработать медицинскую маску, чтобы она могла служить еще и еще. Врачи предупредили, что никакая обработка не вернет маске защитные свойства, а потому ее регулярно надо менять на новую, чтобы защититься от вирусов.

Также, вопреки мнению народных «экспертов», коронавирус не боится УФ-лучей. А вот коже они могут доставить заметные неудобства и даже вызвать ожог роговицы глаза.

Кроме того, специалисты посоветовали не надеяться на помощь лука и чеснока в борьбе с COVID-19, поскольку их эффективность не доказана. Помимо прочего, в список бесполезных процедур попало промывание носа солевым раствором.