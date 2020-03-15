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Российским вузам порекомендовали с понедельника перейти на дистанционное обучение

, 20:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Российским вузам порекомендовали с понедельника перейти на дистанционное обучение
Фото: pixabay.com

В российском Министерстве науки и высшего образования дали рекомендации вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение. Подобные меры советуют принять из-за распространения коронавирусной инфекции.

Предполагается, что таким образом удастся обезопасить студентов и работников учебных заведений. «Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ, в котором рекомендуется, начиная с 16 марта 2020 года, организовать обучение студентов вне места нахождения вузов», - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что учебные заведения обязаны обеспечить учащимся освоение образовательных программ в полном объеме.

АБ

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