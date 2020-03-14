«Аргументы недели» публикуют список всех подразделений националистов, воевавших на Донбассе

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14 марта 2020, 13:20 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

факельное шествие националистов в Киеве на фото Globallookpress/ Anatolii Stepanov

На Донбассе воевали 37 подразделений украинских националистов. Такие данные содержит плакат, некогда сделанный на Украине. «Аргументы недели» публикуют список всех воевавших добровольческих подразделений Украины.

Сам файл хранится у корреспондента АН уже несколько лет. Плакат был выпущен уже давно. Актуальности он не потерял. Поэтому и было решено его опубликовать.

На плакате перечислены все воевавшие подразделения украинских националистов. Структура поделена на блоки. Каждый из них содержит шеврон подразделения, полное и краткое название, подчинение силовому ведомству, штатную и фактическую численность, дату создания, место приписки или дислокацию, а также имена командиров.

Ранее «Аргументы недели» публиковали списки батальонов Донбасс, Крiвбас, Азов.

Плакат публикуется ниже. Он сделан на Украине, поэтому на нем не уточняется ключевая информация. Многие из перечисленных подразделений являются запрещенными в РФ террористическимми организациями. Впрочем, в России они все относятся к запрещенным террористическим организациям.