Таинственный Джокер опубликовал компромат на сотрудника СБУ, который работает в ООН

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13 марта 2020, 20:21 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Джокер ДНР

фото: pixabay.com

Агент СБУ попался на наркотиках. После признания украинские спецслужбы устроили его на работу в одну из организаций ООН. Это краткий пересказ компромата, который был опубликован в одном из самых засекреченных телеграм-каналов «Джокер ДНР».

Агент СБУ был пойман на наркотиках два года назад. Он был устроен в одну из чешских фирм, чей офис располагался в Славянске. Во время работы шпион посещал Донецк. В январе 2018 года его поймал полицейский патруль.

«При осмотре у Лунина были выявлены наркотики», — сообщил «Джокер ДНР»: «Лунина оформили, как полагается, но до результатов экспертизы отпустили».

Лунин — это и есть тот самый агент украинских спецслужб. «Джокер ДНР» опубликовал его персональные данные.

Сразу же после встречи с донецкими полицейскими шпион сбежал на Украину. Там его допросили собственные кураторы из СБУ. Автор телеграм-канала «Джокер ДНР» опубликовал фрагмент записи беседы.

«Какое количество наркотических средств было с Вами?» — спросил куратор СБУ своего агента и тот отвечает: «Минимальное».

Потом куратор уточняет употреблял ли его агент наркотики и тот признается в наркомании.

Осенью прошлого года украинские спецслужбы пролоббировали провалившегося агента и его приняли в Международную организацию по вопросам миграции ООН. Там шпион стал менеджером по сбору информации.

«Джокер ДНР» является одним из самых засекреченных телеграм-каналов. Он регулярно публикует компромат на СБУ и периодически рассекречивает военные карты и закрытую информацию украинской армии.