Таинственный Джокер ДНР рассекретил семью командующего украинских ССО

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9 марта 2020, 21:33 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Джокер ДНР

фото: pixabay.com

Сын командующего украинских Сил специальных операций Игоря Лунева занимается перепродажей военного имущества. Его подловил на этом автор одного из самых засекреченных телеграм-каналов «Джокер ДНР». Он опубликовал данные о семье Игоря Лунева.

Игорь Лунев стал командующим украинских ССО в 2016 году. Публичная информация о нем крайне скупая. В основном она содержит отсылку на официальные публикации.

«Публикую интересную для узких кругов информацию о командующем силами специальных операций ВСУ генерал-лейтенанте Игоре Лунёве», — написал автор телеграм-канала «Джокер ДНР».

Дальнейшая публикация содержит информацию о семье командующего украинских ССО. В ней содержатся ссылки на странички в социальных сетях, номера мобильных телефонов. Кроме того, сообщаются кое-какие скандальные подробности.

«Рекомендую обратить особое внимание на генеральского сынка, который прикрываясь должностью отца получил доступ и распродает военное имущество, поступающее от американских, британских, канадских и прочих союзников», — сообщил автор «Джокер ДНР»: «К примеру, на сайте besplatka.ua, он продаёт недорогое военное имущество. На этом сайте он зарегистрирован под своей фамилией. Дорогие и стоящие вещи продаёт лично или через доверенных лиц».

Джокер ДНР — один из самых таинственных телеграм-каналов. Он публикует секретную информацию об украинской армии и СБУ.