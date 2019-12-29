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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

«Джокер ДНР» опубликовал список грузинских инструкторов ВСУ

, 18:07 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: телеграм-канал "Джокер ДНР"

«Джокер ДНР» опубликовал список грузинских инструкторов ВСУ
фото: pixabay.com

Один из самых таинственных и засекреченных телеграм-каналов «Джокер ДНР» обнародовал фамилии семи граждан Грузии Утверждается, что они работают инструкторами в одном из подразделений украинской нацгвардии.

В списке «Джокера ДНР» оказались семь фамилий. Автор телеграм-канала сообщил имена, фамилии, год рождения и место прописки инструкторов. У троих он еще и назвал номера паспортов.

«Мне прислали список грузинских ребятишек, которые с 2017 года наняты на должности старших инструкторов Восточного территориального управления Национальной гвардии Украины (в/ч 2240)», — пояснил автор телеграм-канала: «Эти ребятки, также обкатывались совместно с украинскими солдатиками из Сил специальных операций на линии фронта».

По информации «Джокера ДНР» один из инструкторов находился в батальоне «Азов». Вместе с другими инструкторами, он проводил занятия на базе «Атек», которая находится в Киеве.

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