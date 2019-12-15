У Зеленского решили сократить начальников в СБУ

Телеграмм-канал «Джокер ДНР» рассказал о брожениях внутри Службы безопасности Украины. Там решили сократить всех руководителей.
По данным «Джокера» распоряжение о сокращении отпустил непосредственно Владимир Зеленский. Якобы он отдал приказ нынешнему главе Службе безопасности Украины Ивану Баканову уволить всех, кто служил предыдущему президенту.
«Зеленский приказал Баканову сократить и выдавить всех начальников до средней ступени иерархии в СБУ, которые были назначены при Порошенко», — опубликовал новость автор телеграмм-канала «Джокер ДНР».
Пока неизвестно, чем закончится это увольнение. Подобные инициативы, как правило, приводят к развалу спецслужб. Даже если на должности будут назначены заместители руководителей отделов, это будут люди эпохи и Порошенко, и Януковича, и даже Ющенко.