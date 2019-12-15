У Зеленского решили сократить начальников в СБУ

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15 декабря 2019, 17:56 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ] Источник: Джокер ДНР

глава СБУ Иван Баканов на брифинге на фото globallookpress.com/ Ovsyannikova Yulia

Телеграмм-канал «Джокер ДНР» рассказал о брожениях внутри Службы безопасности Украины. Там решили сократить всех руководителей.

По данным «Джокера» распоряжение о сокращении отпустил непосредственно Владимир Зеленский. Якобы он отдал приказ нынешнему главе Службе безопасности Украины Ивану Баканову уволить всех, кто служил предыдущему президенту.

«Зеленский приказал Баканову сократить и выдавить всех начальников до средней ступени иерархии в СБУ, которые были назначены при Порошенко», — опубликовал новость автор телеграмм-канала «Джокер ДНР».

Пока неизвестно, чем закончится это увольнение. Подобные инициативы, как правило, приводят к развалу спецслужб. Даже если на должности будут назначены заместители руководителей отделов, это будут люди эпохи и Порошенко, и Януковича, и даже Ющенко.