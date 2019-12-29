«Джокер» рассказал о коррупционных схемах ВСУ

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29 декабря 2019, 16:14 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: телеграм-канал "Джокер ДНР"

фото: pixabay.com

Телеграм-канал «Джокер ДНР» опубликовал список оружия и оборудования, переданного различным подразделениям украинской армии. Оказалось, передача сопряжена с коррупционной составляющей.

Передача оружия и оборудования произошла в начале декабря. Именно тогда произошло пополнение складов украинских подразделений.

«9 декабря 2019 года, временно исполняющий обязанности начальника Центрального ракетно-артиллерийского управления (в/ч А0120) ВСУ полковник Пименов приказал начальнику 10-го арсенала (в/ч А2920) выдать 72 бригаде (в/ч А2167) 10 пулемётов Калашникова 7,62 мм и 10 пулемётов КПВ 14,5 мм», — сообщил автор телеграм-канала «Джокер ДНР».

Полный список переданного имущества оказался достаточно внушительным. В нем упоминаются более десятка подразделений. Утверждается, что передача оружия происходила на основе коррупционных схем. «Джокер ДНР» заявил: «За попадание в список на получение всяких полезных штук, командиры украинских солдатиков регулярно благодарят его деньгами. Ещё, некоторые полученные подразделениями полезные вещички, скоро будут списаны, как утеряны во время боя и т.п.»

Начальнику 169 учебного центра (в/ч А0665) приказано выдать: 12 тепловизорных комплекса для стрелкового оружия «Archer»; 17 снайперских винтовок «UR-10» калибра 7,62 мм; 14 самозарядных карабина «Зброяр Z-10» калибра 7,62 мм;

Они будут распределены между следующими подразделениями:

- 93 бригада (А1302): 9 карабинов, 2 снайперские винтовки, 2 тепловизора;

- 92 бригада (А0501): 2 снайперские винтовки, 3 тепловизора;

- 72 бригада (А2167): 1 тепловизор;

- 57 бригада (А1736): 1 снайперскую винтовку, 1 тепловизор;

- 54 бригада (А0693): 1 снайперскую винтовку, 1 тепловизор;

- 24 бригада (А0998): 2 снайперские винтовки, 1 тепловизор;

- 17 танковая бригада (А3283): 1 снайперскую винтовку, 1 тепловизор;

- Президентский полк (А0222): 4 снайперские винтовки;

- 503 батальон 36 бригады (А1275): 1 снайперскую винтовку, 1 тепловизор;

- 131 отдельный разведбат (А1445): 1 тепловизор;

- 130 отдельный разведбат (А1994): 5 карабинов, 2 снайперские винтовки;

- 74 отдельный разведбат (А1035): 1 снайперскую винтовку.