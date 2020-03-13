Расхититель Арбузов? Часть четвертая. Сергей Курченко

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13 марта 2020, 16:45 [ «Аргументы Недели», Николай УХТИН ]

Сергей Курченко, фото соцсети

Напомним, что это журналистское расследование «АН» посвящено лицам из ближайшего окружения бывшим президента Украины Виктора Януковича, которые, как и он, сбежали в Россию. Ещё раз заметим, что мы понимаем, что в угоду геополитическим интересам действующей российской власти, возможно, что этих «попередников» и надо бы было «приютить», но мы сильно сомневаемся, что эти лица «наши сукины сыны».

Во второй части нашего расследования мы рассказали историю о том, как Сергей Арбузов, финансист ближнего круга Януковича, бывший глава Национального банка Украины и бывший премьер-министр Украины, посетил с неофициальным визитомв январе 2013 года штаб-квартиру фонда Franklin Templeton в городе Сан-Матео в Калифорнии. Видимым тогда официальным результатом визита стал тот факт, что крупнейшая американская инвестгруппа Franklin Templeton Investments стала основным кредитором Незалежной, скупив пятую часть гособлигаций страны на $5 млрд. А сейчас на Украине заведено несколько уголовных дел по отмыванию денег «Общака Януковича» через прибалтийские банки и Franklin Templeton.

В третьей части нашего расследования мы писали о связях Сергея Арбузова с Андреем Клюевым и Сергеем Курченко:

«Мы отследили деньги ($1.5 млрд – прим «АН»), которые упали на 23 компании, которые были аффилированы с Сергеем Арбузовым. Причем аффилированы они были с работниками банка Арбузова, управляются с одного IP-адреса и все вместе с Арбузовым переехали в Москву. Там есть деньги Арбузова – триста миллионов долларов. Остальные деньги Саши Януковича (сын бывшего президента, прим «АН»), окружения Иванющенко (Юрий Иванющенко или Юра Енакиевский - украинский бизнесмен, входит в ближайшее окружение Януковича, прим «АН»), группы Клюева (Андрей Клюев – крайне непубличный украинский политик, бывший вице-премьер, бывший глава Администрации президента, прим «АН»). Собственно, поэтому это и есть общак. Они сговорились вывезти деньги из Украины, выкупив облигации внутреннего государственного займа, которые Арбузов, в принципе, и выпустил. Эта легализация тесно связана с покупкой и легализацией 7,4 миллиардов долларов путем покупки облигаций внешнего государственного долга, который тогда выкупил инвестиционный фонд Franklin Templeton. Я подозреваю, что клиенты были условно те же самые. Мы берем деньги МВФ для того, чтобы выплачивать деньги фигурантам «общака Януковича». Полный бред», - резюмировал прокурор Константин Кулик.

В 2018 году «Украинская правда» и «Центр противодействия коррупции» опубликовали «секретное» судебное решение, согласно которому, прокуратура конфисковала в окружение Януковича $1,5 млрд. Из решения следовало, что преступники использовали регистрационные документы, печати, систему клиент-банкинга для перевода средств из украинских компаний на подконтрольные фирмы на Кипре, Панаме и Белизе. В конечном счете деньги «осели» на счетах 10 оффшоров, которые контролировали Сергей Курченко и Сергей Арбузов (этой теме будет посвящена отдельная статья).

«Уголовное дело против Сергея Курченко расследуется генпрокуратурой Украины с 2014 года. Курченко был обязан своим взлетом при Януковиче контактами с Януковичем-младшим и с Арбузовым и считался одним из главных «кошельков» режима» - писала Новая газета в своем расследовании про Курченко.

Ранее мы писали, что Курченко и Арбузов встречались и в России, координируя публикации, направленные на дискредитацию расследовании их деятельности на Украине.

Но, как нам стало известно, во взаимоотношениях беглых украинских олигархов не всё гладко. По нашей информации, вполне возможно, что некоторые фейковые сайты и аккаунты Курченко в соцсетях создавались по поручению и на финансы Арбузова.

Например, сайт kurchenko.com, канал на ютубе и страница в инстаграмм с одинаковым названием: «Сергей Курченко кинул всех». Если за этими сайтами действительно стоит Арбузов, значит ли это, что Курченко кинул и его?

То есть Курченко продвигал на протяжении многих лет интересы Арбузова и в итоге остался ему должен? Почему Арбузов не предпочел сделать официальное обращение в судебные инстанции или он что-то скрывает? Может быть надеется что судьба Курченко в условиях перемен в Администрация Президента повернется в негативную сторону?

И самое интересное: неужели Арбузов готовит операцию по замене Курченко на украинском бизнес Олимпе? Неужели мы констатируем ситуацию, когда новоиспеченный доктор экономических наук и российский помещик Арбузов хочет прорваться на руководящие роли в украинско-российских отношениях и тем самым скрыть собственные махинации за контекстом новых политических реверансов.

Будем разбираться.

Продолжение следует