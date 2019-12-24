Расхититель Арбузов? Часть третья. О том, при чем здесь Андрей Клюев

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24 декабря 2019, 10:47 [ «Аргументы Недели», Николай УХТИН ]

Сергей Арбузов, бывший глава Нацбанка Украины, бывший 1-й зампремьер-министра Украины, twitter.com

Напомним, что это журналистское расследование «АН» посвящено лицам из ближайшего окружения бывшим президента Украины Виктора Януковича, которые, как и он, сбежали в Россию. Ещё раз заметим, что мы понимаем, что в угоду геополитическим интересам действующей российской власти, возможно, что этих «попередников» и надо бы было «приютить», но мы сильно сомневаемся, что эти лица «наши сукины сыны».

В предыдущей части мы рассказали историю о том, как Сергей Арбузов, финансист ближнего круга Януковича, бывший глава Национального банка Украины и бывший премьер-министр Украины, посетил с неофициальным визитом в январе 2013 года штаб-квартиру фонда Franklin Templeton в городе Сан-Матео в Калифорнии. Видимым тогда официальным результатом визита стал тот факт, что крупнейшая американская инвестгруппа Franklin Templeton Investments стала основным кредитором Незалежной, скупив пятую часть гособлигаций страны на $5 млрд. А сейчас на Украине заведено несколько уголовных дел по отмыванию денег «Общака Януковича» через через прибалтийские банки и Franklin Templeton:

«Мы отследили деньги ($1.5 млрд – прим «АН»), которые упали на 23 компании, которые были аффилированы с Сергеем Арбузовым. Причем аффилированы они были с работниками банка Арбузова, управляются с одного IP-адреса и все вместе с Арбузовым переехали в Москву. Там есть деньги Арбузова – триста миллионов долларов. Остальные деньги Саши Януковича (сын бывшего президента, прим «АН»), окружения Иванющенко (Юрий Иванющенко или Юра Енакиевский - украинский бизнесмен, входит в ближайшее окружение Януковича, прим «АН»), группы Клюева (Андрей Клюев - украинский политик, бывший вице-премьер, бывший глава Администрации президента, прим «АН»). Собственно, поэтому это и есть общак. Они сговорились вывезти деньги из Украины, выкупив облигации внутреннего государственного займа, которые Арбузов, в принципе, и выпустил. Эта легализация тесно связана с покупкой и легализацией 7,4 миллиардов долларов путем покупки облигаций внешнего государственного долга, который тогда выкупил инвестиционный фонд Franklin Templeton. Я подозреваю, что клиенты были условно те же самые. Мы берем деньги МВФ для того, чтобы выплачивать деньги фигурантам «общака Януковича». Полный бред», - резюмировал прокурор Константин Кулик.

На Украине предполагают, что «отмытые» Franklin Templeton Investments 7,4 миллиардов долларов - это только малая часть. Глава Минюста Украины Павел Петренко заявлял, что Янукович вывез из Украины около $20-30 млрд. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко говорил о 40 млрд долларов. А Генпрокурор Олег Махницкий сразу после Майдана обвинял Януковича в краже $100 млрд. Как утверждает журналист Александр Дубинский, герой нашего расследования, Арбузов, «один из выгодоприобретателей «облигационной истории». «Общак» был разделен на десять примерно равных частей между ближайшими членами команды экс-президента Януковича. Каждый из которых имел свою долю, на которую «капали» проценты». Но главный подписант всех этих схем – несомненно, Арбузов.

В сообщениях про «Общак Януковича» в ряд «попередников» всплывает фамилия еще одного сбежавшего в Россию олигарха – Сергея Курченко. В 2018 году «Украинская правда» и «Центр противодействия коррупции» опубликовали «секретное» судебное решение, согласно которому, прокуратура конфисковала в окружение Януковича $1,5 млрд. Из решения следовало, что преступники использовали регистрационные документы, печати, систему клиент-банкинга для перевода средств из украинских компаний на подконтрольные фирмы на Кипре, Панаме и Белизе. В конечном счете деньги «осели» на счетах 10 оффшоров, которые контролировали Сергей Курченко и Сергей Арбузов.

Курченко и Арбузов встречаются и в России. Как писал заместитель генерального прокурора Евгений Енин на своей странице в Facebook, «по результатам встречи беглецами согласованы шаги по дискредитации прогресса расследования по делам в отношении холдинга UMH, так называемых «вышек» Бойко, спецконфискации путем информационных вбросов через ряд подконтрольных СМИ».

Про Курченко известно, что он живет по соседству с Виктором Януковичем в поселке Серебряный Бор и получил в управление промышленные предприятия и угольные шахты ЛНР и ДНР.

Про Арбузова мы уже писали, что тот живет в загородной резиденции в элитном клубном поселке «Монолит» в Истринском районе Московской области и возглавляет ассоциацию «Центр исследований экономического и социокультурного развития стран СНГ, Центральной и Восточной Европы» (RESCUE).

Продолжение следует.

Николай УХТИН