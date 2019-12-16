Расхититель Арбузов?

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16 декабря 2019, 08:31 [ «Аргументы Недели», Николай УХТИН ]

Сергей Арбузов, бывший глава Нацбанка Украины, бывший 1-й зампремьер-министра Украины, twitter.com

«АН» продолжает публиковать журналистское расследование про Сергея Арбузова, финансиста ближнего круга Януковича. Начало тут.

В ноябре 2013 года влиятельная Financial Times сообщила, что основным кредитором Украины стала крупнейшая американская инвестгруппа Franklin Templeton Investments, скупившая пятую часть гособлигаций страны на $5 млрд. Financial Times пишет, что сделку с украинской стороны гарантировали первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов и министр финансов Юрий Колобов, специально для этого посетившие с неофициальным визитом в январе 2013 года штаб-квартиру фонда Franklin Templeton в городе Сан-Матео в Калифорнии.

Пока эксперты гадали, чего в этой сделке больше – политики («оторвать» Украину от России) или рискованных финансовых спекуляций, российский банкир Александр Лебедев ещё в 2015 году предположил, что «больше» в этой сделке банальной украинской коррупции, и во время «неофициального визита» в калифорнийском Сан-Матео Арбузов и Колобов обсуждали «размещение денег, похищенных семьей Януковича на Украине и отмытых в ОАЭ, Гонконге, Уругвае, на Кипре, для покупки евробондов Украины через «низовые» 200 фондов со скидкой 50%. Самый крупный пакет в $5 млрд Franklin Templeton купил накануне Майдана. Янукович тогда рассчитывал, что его правительство получит от России обещанные $16 млрд и расплатится по номиналу за бонды, находящиеся в распоряжении Templeton. То есть его «семья» на нескольких миллиардах уже «отмытых» (как им кажется) долларов «заработала» бы еще несколько миллиардов совершенно легально. Если догадка верна, то получается, что Украина сегодня должна скрывающемуся на территории России Януковичу и его «familia» более $7 млрд».

Украинская прокуратура уже тогда начала подозревать, что что-то пошло не так, но реально сдвинуться в расследовании смогла только сейчас, потому что да, в этой сделке была замешана и «политика». 14 ноября 2019 года Генпрокуратура выписала экс-министру экологии и владельцу Burisma Group Николаю Злочевскому подозрение за отмывание денег Януковича через Franklin Templeton.

«Он сначала вывел свои деньги из Украины, а потом при помощи Franklin Templeton вложили в ОВГЗ. Фактически это компания-ширма. Инвестиционный фонд с многомиллиардными активами заводил обратно деньги Януковича. Почему именно этот американский фонд? Потому что сын его основателя — Джон Темплтон младший — это один из крупнейших доноров Барака Обамы. Потому для Януковича было крайне важно иметь такого партнера при процессе легализации через американский инвестиционный фонд украденных у Украины денег», — подчеркнул депутат Александр Дубинский.

Как заявил прокурор Константин Кулик в интервью изданию «Апостроф», «Общак Януковича» легализовали через прибалтийские банки, и Украина в него до сих пор платит.

«Мы отследили деньги ($1.5 млрд – прим «АН»), которые упали на 23 компании, которые были аффилированы с Сергеем Арбузовым. Причем аффилированы они были с работниками банка Арбузова, управляются с одного IP-адреса и все вместе с Арбузовым переехали в Москву. Там есть деньги Арбузова – триста миллионов долларов. Остальные деньги Саши Януковича, окружения Юрия Иванющенко, группы Андрея Клюева. Они сговорились вывезти деньги из Украины, выкупив облигации внутреннего государственного займа, которые Арбузов, в принципе, и выпустил. Эта легализация тесно связана с покупкой и легализацией 7,4 миллиардов долларов путем покупки облигаций внешнего государственного долга, который тогда выкупил инвестиционный фонд Franklin Templeton. Я подозреваю, что клиенты были условно те же самые. Мы берем деньги МВФ для того, чтобы выплачивать деньги фигурантам из окружения Януковича. Полный бред», - резюмировал прокурор.

Так же мы уже писали, что, уже будучи в России, Арбузов получил степень доктора экономики, защитив диссертацию в институте экономики РАН, директор которого, Руслан Гринберг, входит в экспертный совет RESCUE. В ближайшее время мы постараемся выяснить подробности этой «секретной» защиты диссертации – кто был научным руководителем, тему диссертации, и т.д. Известно, например, что кандидатскую диссертацию Арбузов защитил в 2009 году в Донецком национальном университете экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, тема - «Финансовый механизм развития ипотечного рынка». А в случае с докторской – сплошная завеса секретности. Неужели докторская так и называлась - «Продажа гособлигации Украины инвестфонду США с целью личного обогащения?»

Скоро узнаем.

Николай УХТИН