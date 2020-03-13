Врач заявил, что за последний век люди стали меньше спать

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13 марта 2020, 14:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Согласно данным ВЦИОМ, почти половина россиян страдает от нарушений сна. Руководитель Центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Калинкин рассказал, почему современные люди испытывают проблемы со сном.

Калинкин отметил, что в современном мире повсеместно у людей наблюдается хроническое недосыпание. За последние 100 лет продолжительность сна сократилась до 6 часов, а жители крупных городов порой не могут позволить себе отдохнуть даже столько. Кроме того, все чаще ради сохранения работоспособности невысыпающиеся граждане стимулируют организм при помощи кофеина, что еще больше мешает нормальному отдыху, передаёт Мир24.

«Также негативную роль играет так называемая «световая загрязненность», то есть избыточное количество света на улицах и в домах. Телефоны, компьютеры и другие гаджеты, с которыми мы постоянно контактируем, нарушают выработку гормона мелатонина, который отвечает за регуляцию сна», - подчеркнул Калинкин.