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Сомнолог объяснила, почему бессонница приводит к перееданию

, 15:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Сомнолог объяснила, почему бессонница приводит к перееданию
холодильник, pixabay.com
Невролог-сомнолог Елена Царева объяснила, почему нарушения сна зачастую приводят к желанию съесть что-то вредное, причем исключительно в вечернее время, перед тем, как отправиться в кровать.
 
Оказалось, что "совы" больше "жаворонков" склонны к перееданию в вечернее время, гипертонии, набору веса и прочим проблемам, передает Радио Sputnik. Дело в том, что у тех, ложится спать поздно, смещается пик выработки гормона кортизола, вследствие чего возникает желание полакомиться жирным, мучным и сладким.
 
Если же человек спит достаточно, однако после еды его сильно тянет в сон, то это может быть признаком инсулинорезистентности. Аналогичные симптомы наблюдаются при повышенном стрессе, депрессии и прокрастинации.
ЕТ
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