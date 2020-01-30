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30 января 2020, 12:03 [ «Аргументы Недели» ]

что делать если мучает бессонница,pixabay.com

Сон, надо ли уточнять, что это один из самых влиятельных факторов способствующих полноценной и слаженной работе организма? Удивительно, но у многих людей до сих пор возникает вопрос, что это за процесс и почему он так важен.



Большинство считают, что сон – это отдых, человек спит, а мозг отдыхает. Но неврологи доказали обратное. Во время сна нейроны коры головного мозга работают еще активнее, чем в повседневной жизни. Отдыхая всем организмом и душой, нейроны чинят и восстанавливают процессы внутри нас, налаживая взаимосвязь с внутренними органами. Другими словами, сон – восстановительный процесс потраченных сил и энергии. Он способен восстановить работу нервной системы, ускорить и нормализовать обмен веществ, укрепить иммунную систему, а так же снизить риск подхватить различные заболевания. Для полноценного возобновления, человеку требуется уделять сну 7-8 часов в сутки. Людям, которые являются профессиональными спортсменами, работают в тяжелых физических условиях – на сон должны выделять 8-10 часов. При этом, 1-2 часа спортсмены должны проводить во сне днем. Так их мышцы восстанавливаются быстрее, подготавливая себя к вечерней тренировке.

Но не все так просто. С каждым годом статистика пациентов, которые обращаются к врачам сомнологам – увеличивается на 1 – 2%. Это говорит о том, что граждане России имеют явные проблемы со сном. Каждые 10 человек задают вопрос: «Что помогает уснуть при бессоннице?» профильному врачу, а если не доходят до него – занимаются самолечением. Но процесс бессонницы намного глубже и сложнее, его провоцирует более 10 факторов, которым мы подвергаемся каждый день. Для того чтобы разобраться, как уснуть, если мучает бессонница, мы подготовили ряд вопросов, ответы на них вы найдете в нашей статье.

Бессонница, как уснуть и что это такое? Что делать от бессонницы, причины ее возникновения? Замучила бессонница, к кому обращаться? Что делать если замучила бессонница? Что делать, если мучает бессонница, и как избавиться от нее навсегда?

Так же, если у вас уже давно есть проблемы со сном, вы не спите более 3х дней или постоянно просыпаетесь – срочно обратитесь к врачу. Наша статья – это ознакомительная информация, только врач сможет поставить диагноз и назначить лечение. Ниже вы узнаете, к кому надо поспешить за помощью, чтобы наладить свой сон.

«Страдаю от бессонницы», что это такое?

Данные медицинского Федерального центра России сообщают, что 47% населения страны страдает от недосыпания или бессонницы. При чем к 47% не относятся любители посмотреть сериал или задержаться на работе в позднюю пору. Это процент, который реально не может погрузиться в сон даже после принятия сильных снотворных.

Бессонница – это расстройство сна, характеризующееся недостаточным количеством или полным отсутствием на протяжении периода времени. Врачи разделяют ее на три основных типа:

Пресомническая. Человек не может долго заснуть, но в итоге засыпает. Интрасомническая. Частые или постоянные ночные пробуждения. Постсомническая. Ранние подъемы, бодрость, а к наступлению утра – чувство разбитости.

Но не стоит путать - одну ночь, в которую вы просто не могли уснуть из-за мыслей или переживаний, и длительный период без сна, приносящий вам ощущения физической слабости и психологического торможения. Стоит понимать, что бессонница – это заболевание, возникающее по ряду причин. Именно о них, сейчас вы узнаете, ведь в борьбе с «врагом» - надо знать все его стороны.

Причины, когда бессонница может возникнуть

Бессонница – коварное заболевание. Оно способно реагировать на любые отклонения внутренней работы органов. Возникать вследствие психологической и физической перегрузки организма. Поэтому, заметив, что вы стали просыпаться, недосыпать и чувствовать себя хуже – стоит задуматься о своем здоровье, режиме дня и даже питании.

Есть 6 самых распространенных причин, из-за которых мы не можем уснуть:

Стресс. Самый частый и неприятный фактор. Бывает, работая на протяжение дня в нервном напряжении, человек приходит домой. Там так же могут возникнуть стрессовые ситуации, ссоры с близкими, а ко всему этому завтра у вас важная встреча, значит - волнения не избежать. Только представьте, 16 часов ваш организм находится в напряжении, а сон для него, как просвет. Но уснуть не получится из-за волнения! Получается круговорот возбужденной нервной системы – заснуть сложно, а избавиться – необходимо. Физическая перегрузка. Бессонница, часто наблюдается у спортсменов. В период длительных и тяжелых тренировок организм переутомляется. Происходит сбой всех систем. Мышечное и нервное напряжение тела не отпускает атлета в сон. Он превращается в периодические засыпания, раннее желание встать, разбитость на протяжении дня. Так же, не рекомендуется перед сном давать тяжелые нагрузки, читать и смотреть телевизор – иначе возбуждается мозговая работа, которая не даст уснуть быстро. Пропустили подходящее состояние. Кортизол – гормон бодрости, снижается в вечернее время, мы обязательно захотим спать. Но многие не успевают лечь именно в этот момент, организм получает команду вновь проснуться и вы в 12 часов ночи готовы свернуть горы. В ближайшие 2-3 часа будет прилив идей, мыслей и тому подобного. Но конечно такая участь ждет не всех, и в течение 1 часа – есть возможность погрузиться в сон. Напитки . Бодрящий кофе или крепкий чай – влияют не на всех. Кто-то может спокойно выпить чашку крепкого кофе и пойти спать, но большинство получат заряд адреналина в кровь. К бодрящим напиткам, которые не рекомендуется пить перед сном, относятся: кофе, чай, энергетики, гранатовый сок, зеленый чай. А вот попить теплое молоко с медом, какао, чай с ромашкой – очень даже правильно. Они помогут успокоить нервную систему, успокоить возбужденность и склонить ко сну. Гормональные нарушения, болезни. Чаще всего сон сбивается из-за заболеваний головного мозга, возникновения опухолей. Или сбитому режиму способствуют серьезные гормональные нарушения. В обоих случаях стоит немедленно обратиться к врачу. Общий неправильный режим. Такой симптом часто можно обнаружить у подростков. Днем они часами спят, ночью играют в телефоны и компьютеры, учат уроки – восстановить сбалансированный режим будет трудно, но необходимо. Иначе, начнутся крупные проблемы с нервной системой, опорно-двигательным аппаратом, появятся бледность и сухость кожи. Поэтому – днем работаем, ночью – спим.

Про причины - выяснили, а кто может помочь устранить их, если самостоятельно все методы перепробованы? Об этом читайте в следующем разделе.

Что пить, чтобы уснуть, к кому обращаться, чтобы помог?

Если же бессонница стала привычным образом жизни, вы понимаете, что не можете ее побороть – обращаться стоит к специалисту. Не многие знают врачебную профессию сомнолог. Но это не страшно. Обратившись к обычному терапевту, он сможет дать рекомендации или перенаправить вас к эндокринологу, кардиологу, сомнологу. К сожалению, в нашей стране не в каждом медицинском учреждение есть подобный врач. Но сомнологи принимают консультации в крупных частных центрах.

Они расследуют появление проблем со сном, проводят коррекцию и профилактику данного расстройства. Лечат симптомы:

Храп.

Избыточный сон.

Дыхательную недостаточность во сне.

Проводят лечение заболеваний:

Парасомния.

Нарколепсия.

Гиперсомния.

Проводится исследование с помощью прохождения ряда процедур. Сдаются анализы на гормоны, делается мониторинговая пульсоксиметрия – метод, который проверяет насыщенность кислорода в крови. Проводят ряд исследований в стационаре, определяя состояние человека перед сном, во время сна с помощью специальных приборов. Лечение проходит в стационаре или в домашних условиях, выполняя рекомендации врача.

Перед тем, как назначить препарат, который помог бы устранить проблему – врач проведет ряд проверок вашего организма и его отклонений. Будет назначено лечение с помощью медикаментов и даже народных средств. При обычном сбитом режиме, вероятнее всего, специалист пропишет просто пропить витамин «Мелатонин» - гормон, которые выделяется во время сна. Он не влияет на нервную систему во время приема, а просто увеличивает свое количество, заставляя человека уснуть быстрее. 5 дней и вы вновь войдете в привычный режим, а таблетки можно будет спрятать в аптечку.

Что нужно делать, если бессонница?

Итак, есть две новости: хорошая и плохая.



Хорошая новость: У вас не бессонница, а сбитый режим сна из-за не правильного образа жизни, и все можно поправить в ближайшие 1-3 дней.



Плохая новость: Это может быть заболевание, лечить которое нужно только под присмотром врачей, с помощью медикаментов и процедур.

Для первой новости мы подобрали 10 самых топовых способов исправить свой режим и наладить сон. Но если, выяснилось, что причины куда серьезнее и у вас новость под номером 2 – поспешите сходить на прием к профильному специалисту.

10 способов, как избавиться от бессонницы:

Попрощайтесь с телефоном за 2 часа до сна. Негативный свет светящегося прибора – раздражает и напрягает оболочку наших глаз. Мало того, что это ухудшит ваше зрение, так еще и отобьет любое желание спать. Если и использовать технику перед сном, то только на специальных «ночных» режимах, которые не будут портить зрение и возбуждать нервную систему. Не забывайте отключать фильмы, музыку, аудио книги, а если они помогают вам уснуть – ставьте их на авто режим выключения. Забудьте о стрессе перед сном. Помните – мы отвечаем за свое здоровье, а сон – это залог крепкой иммунной системы. Отвлекитесь от дневных переживаний и постарайтесь расслабиться, как можно лучше перед сном. Проветривайте и охлаждайте помещение. Ваши окна выходят в парк, лес, смотрят на море? Откройте их даже на время сна. Приток свежего воздуха даст возможность получать организму, как можно больше кислорода, а он будет делать сон крепче и полезнее. Никаких тренировок за 4 часа до сна. Не возбуждайте свое состояние перед сном. Занимайтесь спортом не позже, чем за 4 часа до сна. За это время вы успеете успокоиться и даже захотеть спать, а не наоборот. Если желание невыносимо – прогуляйтесь и подышите свежим воздухом. Ужинайте легко. Не ложитесь спать с полным животом, иначе организм не сможет отдохнуть и полноценно заснуть, ведь ему придется перерабатывать пищу. Подушка должна быть одна. Из-за 10 подушек на кровати – уснуть быстрее не получится, а даже наоборот – шея будет затекать, возникнет головная боль, а как следствие – снижение мозговой активности. Спите горизонтально, с одной не большой подушкой, еще лучше иметь ортопедическую форму подушки. Займитесь любовью. Да-да, именно секс поможет полностью расслабить тело и нервную систему, а так же принести чувство удовлетворенности и спокойствия. Сон будет крепким, как никогда – особенно у мужчин. Уснуть не удалось? Есть два варианта, каким путем пойти. Либо принять снотворное, по назначению врача, или, если все же не спится – займитесь делом, почитайте. Особенно поможет нелюбимое дело, подсознание сработает так, что лучше отпустит тело в сон, чем начнет делать неприятную работу . Спите на чистом и натуральном. От качества белья – зависит качество сна. Используйте хлопковое постельное белье, оно способно долго хранить приятную прохладу и придавать легкости. Выпейте чай с ромашкой и посчитайте барашков. Напиток поможет успокоить нервную систему и привести в легкое состояние расслабленности. А постоянный, скучный, но не принудительный счет привлечет желание уснуть быстрее.

Помните! Очень важно соблюдать режим питания, активности, работы, чтобы спать и высыпаться хорошо. Имея собственный дневной план, график действий и личные установки, вы не только дисциплинируете себя, но и приведете свой сон в порядок. Если же проблемы скрываются намного глубже и в вашем здоровье, не сбитом режиме, мы в очередной раз рекомендуем не откладывать поход к врачу. Заботьтесь о себе и о своем здоровье, ведь оно двигатель к успеху в любой сфере жизни!