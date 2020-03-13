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В аптеках Крыма и Севастополя нет защитных медицинских масок

, 10:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

В аптеках Крыма и Севастополя нет защитных медицинских масок
Фото: соцсети

Российские производители не могут обеспечить все возрастающий спрос на маски и респираторы. На полуострове превышен порог ОРВИ.

Сообщается, что в аптеках Крыма и Севастополя защитных медицинских масок нет вообще и никто не может назвать сроки, когда они появятся. Такая же ситуация в Краснодарском крае.

Общая статистика по производителям этих индивидуальных средств защиты удручающая – все они сообщают, что едва ли удовлетворят все возрастающий спрос. Вдобавок, один из компонентов маски – мельтблаун – приобретался в Китае. Пока его запасов достаточно, но поставки из Поднебесной прекращены.

 

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