Врач заявил о «неизбежной» эпидемии коронавируса в РФ: «Не паниковать»

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13 марта 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Фото: pixabay.com

Главный врач клиники SMART CheckUp Алексей Утин и блогер под псевдонимом «Доктор Утин» высказал свое мнение на тему распространения нового коронавируса, в частности, в России. Эксперт назвал главные причины резкого увеличения больных.

«Наличие непосредственной границы с Китаем, длительное авиасообщение с ним после начала эпидемии, невысокая распространенность диагностических тестов до самого последнего времени на территории России заставляет предположить, что эпидемии коронавируса на территории РФ не избежать», - пояснил специалист.

Утин добавил, что инфекция стремительно расползается по миру из-за длительного инкубационного периода – от 2 до 14 дней и свободного перемещения людей по миру. Он считает, что человек может не чувствовать симптомов и спокойно общаться с другими людьми. При этом он объяснил, что специального лечения для заболевания нет и предлагает пить больше воды и сидеть дома, а при ухудшении самочувствия обратиться к врачу. Кроме того, Утин советует не паниковать и спокойно сообщить о подозрении на коронавирус.

Он добавил, что появление вакцины следует ожидать только в конце года или даже в начале следующего, и то ее эффективность будет низкой из-за быстрой мутации вирусов.

Ранее сообщалось, что житель Краснодарского края заболел коронавирусом после посещения итальянской Вероны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexеу Utin (@utin.online)11 Мар 2020 в 12:13 PDT