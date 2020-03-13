Врачи в Малайзии: коронавирус вступил в третью фазу эпидемии

Аргументы Недели → В мире 13+

13 марта 2020, 09:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: therussiantimes.com

Фото: pixabay.com

В Министерстве здравоохранения Малайзии сообщили, что распространение новой коронавирусной инфекции вступило в третью фазу эпидемии. По данным медиков, один из жителей получил заболевание, не выезжая за пределы страны и не общаясь с зараженными гражданами.

Глава Минздрава Нур Хишшам Абдулла уточнил, что инфицированный был выявлен после анализа шестисот образцов биомассы пациентов с симптомами респираторных заболеваний, воспаления легких и гриппа.

Врачи отметили, что данный случай говорит о бесконтрольном распространении коронавируса спорадическим методом. Кроме того, он продолжает свое перемещение разными путями, что свидетельствует о третьей фазе эпидемии.

На сегодняшний день в Малайзии зарегистрировано 149 случаев заражения, среди них 26 человек уже выздоровели и выписаны из больниц.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус получил распространение в китайском Ухане благодаря военным США.