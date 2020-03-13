В Китае считают, что коронавирус «подбросили» военные США

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13 марта 2020, 08:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус получил распространение в китайском Ухане благодаря военным Соединенных Штатов. Известно, что вспышка инфекции зарегистрирована в республике в конце декабря прошлого года.

«Когда в США появился "нулевой" пациент? Сколько людей инфицированы? В какие больницы они были госпитализированы? Вероятно, именно американские военные привезли эпидемию в Ухань. Будьте откровенны!» - высказал дипломат.

Кроме того, Лицзянь призвал Вашингтон опубликовать подробные данные о зараженных и разъяснить ситуацию Китаю. Однако представитель МИД не уточнил, как именно новый коронавирус мог просочиться в КНР с помощью военных.