«Нулевой пациент» мог заразиться коронавирусом раньше, чем предполагалось

Аргументы Недели → Здоровье 13+

13 марта 2020, 08:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

Фото: pixabay.com

Китайские журналисты обнаружили человека, который с большой вероятностью мог оказаться первым заболевшим новым коронавирусом COVID-19. Если они правы, то болезнь начала распространяться раньше, чем думали до сих пор.

СМИ изучили документы и пришли к выводу, что «нулевым пациентом» на самом деле мог оказаться 55-летний житель китайской провинции Хубэй. Пока его статус первого заболевшего еще окончательно не подтвержден. Отмечается, что мужчина подхватил коронавирус не в декабре, как везде сообщалось ранее, а в середине ноября прошлого года. Журналисты считают, что их расследование поможет выявить первопричину заражения.