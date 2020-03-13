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Житель Краснодарского края заболел коронавирусом после посещения итальянской Вероны

, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]

Житель Краснодарского края заболел коронавирусом после посещения итальянской Вероны
Фото: соцсети

В Краснодарском крае зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает краевое управление Роспотребнадзора.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что россиянин посещал город Верону.

«По возвращении 5 марта он почувствовал себя плохо, обратился к медикам. Врачи оперативно приняли все необходимые меры», – рассказали в управлении.

Мужчина госпитализирован в инфекционный бокс инфекционной больницы Краснодара. В ведомстве добавили, что «результаты подтверждены в установленном порядке».

Кроме этого, под медицинским наблюдением находятся все лица, с которыми контактировал заболевший коронавирусом мужчина. В ведомстве добавили, что поводится их лабораторное обследование.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал дезинфицировать мобильные телефоны для профилактики коронавируса, гриппа и ОРВИ.

ДВа

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