Роспотребнадзор рекомендовал дезинфицировать мобильные телефоны

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13 марта 2020, 09:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Гаджеты следует обрабатывать после каждого посещения публичных мест и общественного транспорта.

Для борьбы с вирусами гриппа и ОРВИ, в том числе и с коронавирусами, лучше всего использовать салфетки и гели на основе спирта.

«Популярный антисептик хлоргексидин больше предназначен для защиты от бактерий, но в крайнем случае можно использовать и его», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве уверены, что гаджеты могут являться одним из главных источников бактерий и вирусов – возбудителей самых различных инфекций. А мобильный телефон – один из основным переносчиков возбудителей гриппа, других вирусных респираторных инфекций и, в частности, коронавирусной инфекции COVID-19.

Санитарные врачи обратили внимание не только на необходимость тщательно и часто мыть руки, но и на обработку телефона антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом.

«Если есть чехол – то его при обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно. А лучше вообще обходиться без него», – считают в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что коронавирус может кончиться летом.