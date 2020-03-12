Коронавирус кончится летом

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12 марта 2020, 18:00 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

прибытие украинцев из Уханя на фото с фейсбук-странички Зеленского

Глобальная пандемия коронавируса может закончиться в считанные месяцы. Это потребует серьезных контрмер. С таким заявлением выступил известный китайский эпидемиолог Чжун Наньшань.

Заявление эксперта опубликовала газета Global Times. Там вышла статья о коронавирусе. О скором прекращении пандемии Чжун Наньшань заявил на пресс-конференции.

«Можем ожидать, что эпидемия COVID-19 завершится к июню», — дословно сказал китайский эпидемиолог.

Сейчас медики изучают коронавирус. Они уже определили, что болезнь протекает без какой-либо системы. По словам Чжуна Наньшаня, многие уже выздоровели. Ученые отмечают низкий процент рецидива. Повторно коронавирусом заболевает малое количество тех, кто уже выздоровел.

Тем временем, в Европе проводят свои исследования. В Британии объявлен набор добровольцев, которые согласятся заразиться коронавирусом. Это поможет в создании вакцины.

В свою очередь, на Украине автокефалия решила внести свой вклад в пресечение пандемии. Там рекомендовали не целовать иконы и кресты, чтобы не заразиться.