Автокефалия рекомендует из-за короновируса не целовать иконы и кресты

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12 марта 2020, 17:44 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: пресс-служба ПЦУ

глава ПЦУ Епифаний прикладывается к иконе на фото Globallookpress.com/ Yevhen Kotenko

Коронавирус напугал украинскую автокефалию. Ну, либо православная церковь Украины хочет попиариться на COVID-19. Ее пресс-служба опубликовала предупреждение своим прихожанам. Им не рекомендуется прикладываться к иконам и крестам.

Поместным церквям руководство автокефалии рекомендует предпринять меры безопасности. Таким образом украинские религиозные деятели пытаются противодействовать коронавирусу.

«Из-за угрозы распространения коронавируса и заболевания Covid-19 Православная Церковь Украины призывает с внимательностью и пониманием отнестись к рекомендациям, решениям и мерам со стороны государства и органов местного самоуправления, органов здравоохранения», — говорится в заявлении ПЦУ.

«На время пандемии, а особенно в случае наличия повышенной опасности в конкретных местностях, достаточным проявлением почитания святынь (Креста, икон, святых мощей) может быть поклонение/поклон перед ними, без целования», — это уже одна из рекомендаций, которые распространила автокефалия в адрес поместных церквей. Их пять. ПЦУ рекомендует:

усилить меры противоэпидемической безопасности в храмах, использовать средства дезинфекции, в частности для поддержания чистоты икон и других святынь; на время пандемии, а особенно в случае наличия повышенной опасности в конкретных местностях, достаточным проявлением почитания святынь (Креста, икон, святых мощей) может быть поклонение/поклон перед ними, без целования; указанное также может применяться к личным поздравлениям и проявлению уважения между членами Церкви, в частности между священнослужителями и мирянами при подаче благословения; временно не переносить святыни (святые мощи, чтимые иконы) из мест их постоянного хранения; использование для запивки после принятия Причастия одноразовых стаканов или потребление только антидору.

Это заявление автокефалии вызывает неоднозначные эмоции. Оно попахивает попыткой пропиариться на коронавирусе. В последнее время ПЦУ попадала в новости в связи с отзывом подписи одного из фигурантов объединительного собора. Это сделал исключенный из рядов автокефалии раскольник Филарет.