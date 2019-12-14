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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

На Украине автокефалия заявила о ликвидации раскольников

, 16:53 [ «Аргументы Недели», ]

На Украине автокефалия заявила о ликвидации раскольников
мероприятие автокефалии на фото Евстратия Зоря

Глава автокефальной церкви Епифаний выступил с заявлением о ликвидации киевского патриархата. Эта секта была раскольнической и до появление автокефалии. Потом она вошла в ее состав. Но там возникли разногласия.

О заявлении Епифания раструбил всему миру один из деятелей украинской автокефалии. Он опубликовал об этом пост на facebook.

«На заседании собора митрополит Саламис сообщил о прекращении работы религиозных организаций «Киевский Патриарх УПЦ КП» и «Патриархия УАПЦ», — написал заместитель главы внешних связей автокефалии Евстратий Зоря.

Епифаний заявил о ликвидации некой Украинской православной церкви Киевского патриархата. Она была раскольнической еще до появления автокефалии. После появления этой религиозной структуры на Украине киевский патриархат вошел в состав автокефалии. Однако вскоре начались скандалы. И УПЦ КП вышла из ее состава.

Последние несколько месяцев на Украине то и дело вспыхивали скандалы, связанные то с дележкой имущества, то с внутренними устоями автокефалии. Киевский патриархат вошел в жесткую конфронтацию с Епифанием.

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