Филарет отозвал свою подпись с резолюции объединительного собора, ПЦУ возражает

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10 января 2020, 19:09 [ «Аргументы Недели», Людмила Черткова ]

Globallookpress.com

На Украине продолжается «разброд и шатание» между религиозными структурами. «Патриарх Киевский» Филарет (Денисенко) отозвал свою подпись под документом о слиянии неканонических УПЦ КП и УАПЦ. На Украине автокефалия заявила о ликвидации раскольников

Театр абсурда, украинская версия: два раскольника выясняют, кто из них менее незаконный. Филарет Денисенко сегодня официальным письмом в адрес министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского отозвал свою подпись под постановлением о слиянии УПЦ КП и УАПЦ, датированную декабрем 2018 года.

«Это еще одно свидетельство того, что владыка Филарет встал на путь лжи. Подписывая постановление поместного собора, он делал это осознанно и добровольно. И это не тот документ, который можно разорвать», - заявил в ответ «архиепископ» ПЦУ Евстратий Зоря. Кроме того, представитель ПЦУ напомнил, что теперь все имущество УПЦ КП принадлежит ПЦУ, и обвинил Филарета в попытках единоличного управления и распоряжения этим имуществом.

Чуть более года назад, в декабре 2018, в Киеве состоялся так называемый «объединительный собор». Резолюция этого собрания раскольников гласила о слиянии двух неканонических украинских религиозных структур – Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

Именно этот документ, под которым поставил свою подпись в том числе Филарет Денисенко, послужил основанием для создания новой неканонической религиозной структуры – ПЦУ (Православной церкви Украины), предстоятелем которой стал (несмотря на прозрачные намеки Филарета о готовности возглавить новую церковь) Епифаний Думенко, более удобный для предыдущего президента незалежной Петра Порошенко.

Уже тогда не было секретом, что эта церковная авантюра – отчаянная попытка Порошенко усидеть в президентском кресле. Если очень хочется, можно и кошку с собакой поженить, но они не перестанут быть кошкой и собакой. Как и украинские раскольники, которые очень скоро начали выяснять, кто тут главный. После того как Филарету не удалось добиться желаемой власти и чина предстоятеля, он пошел на противостояние с Епифанием Думенко. В конце прошлого года Филарет заявил, что и томос не настоящий, и автокефалия тоже поддельная, и попытался вновь зарегистрировать свою УПЦ КП. Отказ в регистрации как раз и привел к сегодняшнему отзыву подписи.

Пока раскольники грызутся между собой, единственной канонической, то есть легитимной, церковью остается УПЦ Московского патриархата, возглавляемая митрополитом Онуфрием. А Петру Порошенко и патриарху Варфоломею, организовавшим эту свару, скорей всего, уже и дела нет до Филарета с Епифанием.