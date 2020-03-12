В Британии ищут добровольцев заразиться коронавирусом

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12 марта 2020, 12:54 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото с facebook-страничке Зеленского

Английские медики ищут людей, которые согласятся добровольно заразиться коронавирусом. Это необходимо для разработки вакцины, которая поможет излечиться от опаснейшей болезни.

Ученые ищут 24 добровольцев, которые согласились бы поучаствовать в эксперименте. Им будет сделана инъекция, которая заразит их штаммами коронавируса 0C43 и 229E. Прививка вызовет легкие симптомы. После этого, подопытным введут вакцину.

Добровольцев поместят в карантин на две недели. Они будут придерживаться специальной диеты. За ними будут наблюдать медики. За участие в эксперименте обещают заплатить 100 фунтов стерлингов за сутки.

Коронавирус стал опаснейшей болезнью. Как его лечить, никто не знает. Государства уже закрывают границы, отменяются крупные мероприятия. Из-за коронавируса уже появились вопросы к Кремлю - будет ли отменен парад Победы в нынешнем году.

Могут ли принять участие в эксперименте россияне пока не известно. Корреспондент АН подал заявку на участие в опыте британских ученых. Они пока не ответили.