Молдавия закрывает границу с Италией

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12 марта 2020, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]

Правительство Молдавии запретило въезд в страну граждан из государств, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом. В первую очередь это относится к Италии, Молдавии и Румынии.



Население последней пытается использовать Молдавию как транзитную страну, так как прямое сообщение между Римом и Бухарестом остановлено. В Румынии закрыты все школы, общественные заведения. Авиарейсы из Италии отменены.



В Молдавию на пасхальные праздники приезжает около миллиона граждан, которые работают за границей. Однако несмотря на закрытие воздушных путей сообщения в Молдавии остались открытыми сухопутные границы, и через них в страну въезжают сотни тысяч человек. В Кишинёве подготовили одну больницу на случай лечения людей с китайской пневмонией, однако её может попросту не хватить. Пока молдавское правительство ищет выход из ситуации, гости въезжают в страну на праздничные мероприятия. Премьер-министр Молдавии объяснил, что полностью запретить авиарейсы из зарубежных стран не получится, поэтому риск заражения коронавирусом большого количества людей сохраняется.



Всего в Молдавии зафиксировано порядка трёх случаев заражения коронавирусом, при этом несколько десятков находятся в карантине.



