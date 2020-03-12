Песков оценил возможность отмены парада Победы из-за коронавируса

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12 марта 2020, 11:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: Дмитрий Песков, kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность отмены парада в честь 75-летия Победы в Москве из-за вспышки коронавирусной инфекции.

«Пока нет. Подготовка продолжается. Следим за ситуацией», - высказал официальный представитель Кремля.

Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции перечислил новые меры, которые вводят в России. В перечень также вошло требование сократить количество массовых мероприятий или проводить их в видеоформате или без зрителей.

Кроме того, число зараженных в стране достигло 28 человек, несколько человек уже выздоровели и покинули медучреждения.