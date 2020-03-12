Первая смерть от коронавируса в Москве? Один пациент с неподтвержденным диагнозом скончался, второй - в реанимации

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12 марта 2020, 18:13 [ «Аргументы Недели» ]

Один из зараженных коронавирусом в Москве находится в реанимации. Об этом сообщил главврач больницы в Коммунарке, где наблюдают инфицированных больных. Еще один пациент с неподтвержденным диагнозом - скончался.

"Сегодня у нас на лечении и наблюдении находится 240 пациентов, из них с клинико-лабораторной картиной внебольничной пневмонии 36, с подтвержденным CoV - 5, один из них в отделении реанимации, его состояние стабильное, дыхание самостоятельное", - рассказал Денис Проценко.

Он уточнил, что в клинику в Коммунарке госпитализируют всех пациентов с клиническими симптомами ОРВИ (лихорадка, кашель), прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией или контактировавших с заболевшими.

Между тем, как пишет «Baza» в той же Коммунарке уже скончался пациент, который в середине февраля вернулся из Италии. 10 марта 75-летний Александр почувствовал себя плохо и вызвал домой врача. Доктор осмотрел больного и поставил довольно стандартный диагноз — ОРВИ.

А вчера мужчине резко стало плохо, и его госпитализировали в Медицинский центр в Коммунарке для проверки на коронавирус. Позже ночью Александр скончался. Предварительный диагноз, который поставили мужчине при госпитализации, — пневмония.

В середине февраля он посещал город Тревизо на севере Италии и прилетел во Внуково 18 февраля, когда о серьёзном очаге коронавируса на Апеннинах ещё не было известно. Поэтому Александр не проходил никаких проверок, а просто поехал домой на общественном транспорте.

Анализы у мужчины взять не успели, поэтому позже его биоматериал планируют доставить в новосибирский центр «Вектор», чтобы узнать, был ли он заражён. И пока не понятно речь идет о разных пациентах или об одном и том же.

В России за последние сутки нашли восемь новых заразившихся коронавирусом — двоих в Московской области и шестерых в Москве. В Подмосковье по примеру столицы ввели режим повышенной готовности. Общее число подтвержденных случаев заражения в России достигло 28, коронавирус впервые был диагностирован у ребенка, сообщает канал «Подъем».

Между тем один из российских блогеров утверждает, что коронавирус изначально появился в России и мы все уже давно им больны.

Кроме того, коронавирусом заразились Том Хэнкс и его супруга, у защитника «Ювентуса» обнаружили коронавирус, NBA приостанавливает сезон из-за пандемии, а комиссия здравоохранения Китая заявила, что страна прошла пик эпидемии коронавируса.