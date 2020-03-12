«Коронавирус изначально пришёл из России, а мы все давно им болеем», утверждает скандальный блогер

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12 марта 2020, 11:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: naked-science

Всемирная организация здравоохранения объявила о мировой пандемии Covid-19. Это - высшая степень опасности, а в России все границы все нараспашку. Самолёты так и летают из Китая, Европы - да откуда угодно! По сути, в аэропортах нет никакого контроля, а Москве еще можно встретить медиков с градусниками, а в регионах – о таких чудесах даже и не слышали.

Можно предположить, что мы просто надеемся на русский «авось» - авось пронесет или как считает скандальный блогер Лена Миро – «у нас давно уже этот коронавирус, просто всем на...». «Ну, кто у нас с соплями и кашлем идёт в больницу? Всё на ногах переносим и заражаем всех кругом. Я вам больше скажу, у меня есть весомые подозрения, что коронавирус изначально пришёл из России. Ещё в ноябре-декабре все мои знакомые переболели странной болезнью: заражались после недели от контакта с больными, кашляли, сильно температурили. У некоторых - до сих пор кашель. Это в Китае сразу стали искать причину. А у нас разве кто-нибудь найдёт новый вирус?», - задается вопросом блогер Мироненко.

Может ли это быть правдой? Вполне. Впрочем, у нас ведь правду рассказывают лишь только тогда, когда скрывать реальное положение дел становится невозможно.

«Странным вирусом болели, да. Долгий сильный кашель, температура. И так у многих знакомых. А с учетом того, что 80% инфицированных переносят вирус относительно без последствий – все возможно», «Уже многие говорили, что в России уже давно короновирус, просто у нас не умеют диагностировать. И даже если диагностируют, то официально не объявят и очень сильно занизят статистику», «Я переболела в декабре. температура 40, легкие сдавливало это и насторожило, раньше такого не было. Врачи сказали простыла и отправили восвояси, несмотря на странные симптомы, вылечилась сама. Что русскому просто зараза, то китайцу- смерть», - комментируют пользователи в Сети.

Между тем, короновирусом заразились Том Хэнкс и его супруга, у защитника «Ювентуса» обнаружили коронавирус, а NBA приостанавливает сезон из-за пандемии, а комиссия здравоохранения Китая заявила, что страна прошла пик эпидемии коронавируса.